Dois indivíduos são presos por porte ilegal de arma de fogo em Santa Maria, DF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão da Rotam, prendeu dois indivíduos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, na noite deste sábado (7/12), em Santa Maria.

Enquanto realizavam patrulhamento, a guarnição visualizou um veículo com dois homens em atitude suspeita. Na tentativa de abordagem, os indivíduos fugiram do local. Durante o acompanhamento, os policiais notaram que um objeto foi jogado para fora do carro.



Logo depois, os policiais conseguiram interceptar o veículo e deter os ocupantes. Ao retornarem ao local de origem, localizaram uma pistola Taurus 638, calibre .380, com 13 munições intactas. Estes que seriam os objetos arremessados para fora do automóvel.



Os suspeitos foram conduzidos à 20ª Delegacia de Polícia.