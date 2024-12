Colisão de carro contra poste deixa um morto e outra pessoa ferida

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o carro em que estavam colidir contra um poste, na madrugada deste domingo (8/12). O acidente aconteceu na DF-459, no sentido Samambaia. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), duas faixas de rolamento foram interditadas para o atendimento.

Chegando ao local, a equipe do CBMDF constatou que os dois ocupantes do carro estavam presos às ferragens. Para retirá-los rapidamente, os militares utilizaram ferramentas de extricação, com o objetivo de realizar o desencarceramento. O condutor do veículo, um homem de 33 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Leia também: Viatura do CBMDF é furtada durante atendimento em Ceilândia

Imediatamente, os socorristas iniciaram os protocolos de reanimação cardiopulmonar. Entretanto, após 40 minutos de manobras, o motorista não reagiu aos ferimentos e teve o óbito declarado ainda no local. A outra passageira, uma mulher de 36 anos, foi levada consciente e orientada para o Hospital Regional de Ceilândia, com afundamento na parte frontal do crânio. A ocorrência ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).