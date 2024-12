PSDB nacional se posiciona em defesa do Fundo Constitucional. Veja vídeo

O Distrito Federal conquistou o apoio de mais um partido na defesa do Fundo Constitucional do DF (FCDF). O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) se manifestou favoravelmente à manutenção do recurso. O presidente nacional da legenda, Marconi Perillo, gravou um pronunciamento defendendo o FCDF. O vídeo, publicado nas redes sociais do partido, também contou com depoimento do secretário de Segurança Pública do DF e presidente do PSDB-DF, Sandro Avellar.

"Eu acompanhei de perto, há cerca de 25 anos atrás, a criação do Fundo Constitucional. Na época, o governador era Roriz (Joaquim Roriz) e o presidente da República era Fernando Henrique Cardoso. Todos nós fizemos uma ampla mobilização para que esse fundo fosse aprovado. E qual era o argumento? Brasília era a sede dos poderes, a capital do Brasil. Precisa de recursos para garantir segurança para as instituições, saúde para as pessoas que vivem em Brasília, educação de qualidade e, é claro, infraestrutura", destacou Marconi Perillo.

Por sua vez, Sandro Avellar ressaltou a importância do FCDF para a segurança pública na capital. "É o Fundo Constitucional que garante o custeio da segurança pública na capital do país, uma área sensível e estratégica que protege mais de três milhões de pessoas, entre elas, as mais importantes autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Além das autoridades diplomáticas de todo o mundo", afirmou.

E continuou: "É contraditório que o governo federal, que tanto destaca a necessidade de segurança para todas essas autoridades, proponha a redução dos recursos que custeiam a Polícia Militar, a Polícia Civil e o nosso Corpo de Bombeiros. Uma ideia completamente descabida e contraditória. O DF é uma espécie de pára-raios das demandas de todo o país e reduzir os recursos repassados à segurança é negligenciar a estabilidade da capital federal, especialmente em momentos de desafios como os fartamente noticiados ataques e ameaças à nossa democracia", completou.



Veja vídeo:

