Viatura dos bombeiros furtada durante ocorrência é recuperada no Entorno do DF

A viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) furtada na madrugada deste domingo (8/12) foi recuperada poucas horas depois por policiais militares. O veículo havia sido levado enquanto a equipe atendia uma ocorrência, em Samambaia, e foi recuperada em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF.

A viatura, uma Mitsubishi L200 vermelha, foi localizada ao lado do muro de uma residência, na manhã deste domingo. O automóvel fazia parte da operação de resgate a vítimas de um acidente na DF-459, onde um carro colidiu contra um poste. No acidente, uma pessoa morreu e outra ficou ferida.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) vai investigar o caso.