Homem morre afogado em lago na região do Paranoá

Um homem de 27 anos morreu afogado num lago localizado em uma chácara na DF-290, nas proximidades do Café sem Troco, na região do Paranoá. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência foi atendida às 12h28 deste domingo (8/12).

No local, as equipes de mergulhadores, já com a informação de que um jovem havia mergulhado e não retornado à superfície, iniciaram as buscas. Rapidamente, o corpo do homem, identificado como E.S., foi encontrado submerso, apresentando sinais de morte evidente. O óbito foi declarado no local pelo CBMDF.

A Polícia Civil foi acionada para fazer a perícia e investigação do caso.