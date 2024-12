Morre o coronel do Corpo de Bombeiros André Diniz Rapôzo, aos 58 anos

Morreu, neste domingo (8/12), o coronel André Luiz André Luiz Diniz Rapôzo, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), aos 58 anos.

O oficial ingressou na corporação em 1987 e contribuiu com o Corpo de Bombeiros por 38 anos. Rapôzo desempenhou funções de importância dentro do CBMDF, como piloto de helicóptero e à frente da Diretoria de Inativos e Pensionistas.

O velório do coronel será às 14h, no hangar antigo do Grupamento de Aviação Operacional (Gavop), na área do Quartel-Central Geral. Em nota, o CBMDF lamentou a morte do militar. “Transmitimos nossos sinceros sentimentos a toda a família e amigos neste momento tão difícil. Que possamos ter na lembrança do Coronel Rapôzo sua amizade, compromisso e profissionalismo”, escreveu a corporação.

O sepultamento está marcado para às 17h, no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. A causa da morte do coronel não foi divulgada.