Polícia prende homem que tentou estuprar mãe e ateou fogo em própria casa

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, em flagrante, na noite deste domingo (08/12), na Rua 29, do bairro de Vila Nova, em São Sebastião, um homem que ateou fogo em sua casa após tentar estuprar a própria mãe.

Na residência, os militares se depararam com um forte odor de gás de cozinha e tiveram que arrombar uma porta para encontrar o homem utilizava um spray aerosol e um isqueiro para causar o incêndio. O suspeito apresentava um corte profundo no pescoço e foi encaminhado para o Hospital Regional do Paranoá.

A mãe do autor, que foi quem acionou a PM, informou aos agentes que seu filho havia tentado estuprá-la momentos antes. Ela foi levada à 30° Delegacia de Polícia (São Sebastião) para prestar depoimento.