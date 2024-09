Levanta-te reúne quase 8 mil fiéis em São Sebastião

Quase 8 mil fiéis estiveram presentes na 9ª edição do Levanta-te, em São Sebastião, neste domingo (8/9). O encontro, que começou às 8h, contou com orações, palestras e louvores, sendo finalizado às 17h. Logo na entrada da sede da Associação Padre Júlio Negrizzolo (APJN), do Instituto Missionário Rosa Mística, foi possível avistar dezenas de ônibus vindos de todos os cantos do país. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), esteve presente na celebração com a primeira-dama, Mayara Noronha, e o secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo.

Ibaneis destacou o trabalho do governo para que a Associação Padre Júlio Negrizzolo continue a desempenhar serviços em prol da população do Distrito Federal, como a entrega da pavimentação na via que leva até o templo. “Enquanto governo, nós temos de apoiar toda a comunidade que vem a este centro de evangelização e o trabalho que ele exerce, e é isso que estamos fazendo. Estamos regularizando templos religiosos e também entregamos o asfalto que dá acesso à associação, que era um pedido do padre para facilitar a vida dos fiéis”, afirmou

Organizador do evento e presidente da APJN, o padre Vanilson Silva avaliou os feitos do GDF como benéficos à comunidade. “A visita do governador é muito importante para nós. Agradecemos as benfeitorias entregues, como o asfalto na via que traz até aqui. Isso ajudou muito no acesso dos nossos assistidos e mostra também uma sensibilidade das autoridades com a nossa realidade. O governador presente na festa nos diz que não estamos isolados nem sozinhos”, avaliou o pároco.

Esperança

Padre Vanilson Silva, que comandou as orações do Levanta-te, reforçou que o encontro é inspirado no envangelho e visa devolver o ânimo, a coragem e a confiança às pessoas. "Queremos dizer a elas: 'Levante dessa depressão, dessas efermidades, desse problema. Toque a vida e siga em frente'", explicou, em entrevista ao Correio. Sobre a 9ª edição, ele manifestou satisfação com a quantidade de fiéis.

"Está sendo uma bênção, pois havíamos organizado para 7 mil pessoas e tem quase 8 mil. Fico feliz pela resposta do povo e pela abertura que os fiéis têm para o momento de oração", completou o padre, um dos poucos a realizar exorcismos no Distrito Federal. Em um dos momentos de cura e libertação, fiéis bastante emocionados levantaram fotografias de familiares para quem pediam bênçãos.

O Levante-te é um encontro anual, com pregações da palavra de Deus, voltado para a cura e a libertação de pessoas que sofrem com problemas espirituais e emocionais, doenças, vícios ou dificuldades familiares. O intuito é tratar feridas, trazer de volta o desejo de lutar pela vida e levantar aqueles que estão caídos "à beira do caminho" (a expressão faz referência ao versículo 14 do Salmo 145, que diz "o Senhor sustenta a todos os que caem, e levanta a todos os abatidos".

Neste ano, os fiéis contaram com a participação dos padres Vanilson Silva e Leonardo Oliveira e do pregador Moisés Rocha, de Minas Gerais. O evento foi na sede da APJN e, além da programação prevista, foi disponibilizado um espaço para compra de alimentos e livros.