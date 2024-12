Dívida de tráfico pode ter motivado homicídio de mulher em Ceilândia

Alessandra Alves de Oliveira, 48 anos, foi encontrada morta no domingo (08/12), por volta das 20h, na QNR 2, em Ceilândia. O cadáver foi encontrado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) nas proximidades da Escola Classe 65. Segundo a 24ª DP, o caso segue em análise e todas as linhas de investigação estão sendo apuradas. No entanto, a principal suspeita, segundo a polícia, é que o crime tenha sido motivado por dívidas de droga. Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso.

Segundo denúncias feitas por vizinhos, a vítima estava desaparecida desde a manhã de domingo, e foi vista pela última vez ao lado de um homem desconhecido. Após iniciar as buscas, os policiais militares encontraram inicialmente a bicicleta da mulher. Em seguida, após novas investigações na região, o corpo foi encontrado dentro de uma vala em um lote.

Revolta

Na vizinhança, o sentimento que prevaleceu foi de medo e revolta perante o crime. Um morador, que pediu para não ser identificado, se mostrou perplexo com o caso. "Moro aqui há muitos anos e jamais imaginei que isso aconteceria perto da minha casa. Estamos muito assustados, mas também revoltados com esse crime, que não pode ficar impune. Quem cometeu esse crime precisa ser preso logo", enfatizou.

Outra vizinha disse que a vítima tinha uma ótima relação com os moradores da região. "Ela era uma pessoa muito boa e que nunca fez nenhum mal a ninguém", conta. Ele acrescentou que a mulher estava sempre sorrindo. "Ela caminhava cantando e dançando com uma caixinha de som", declarou.

União

Familiares e amigos de Alessandra Alves de Oliveira lançaram nas redes sociais, ontem, uma vaquinha solidária com o objetivo de levantar recursos para custear o velório. "Perdemos a nossa mãe querida de forma trágica e infelizmente não temos condições de arcar com as despesas do enterro. Estamos pedindo ajuda!", informa a postagem. O depósito pode ser realizado via pix, por meio da chave 61991388862 (Thaís Alves — filha da vítima).