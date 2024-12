Ação do GDF identifica pontos críticos de alagamento na Asa Norte

O Governo do Distrito Federal (GDF) está mapeando, com o Drenar DF — iniciativa que estabelece ações para melhorar o sistema de captação de água das chuvas e combate inundações no DF —, pontos críticos de alagamento na Asa Norte. O levantamento identificou vias com até 300 metros sem bocas de lobo em diversos lugares, como no Setor de Rádio e Televisão Norte (SRTVN), nas proximidades da Arena BRB (Estádio Nacional Mané Garrincha) e em algumas áreas ao longo do Eixinho.

O (GDF) destinou cerca de R$180 milhões para a instalação de 291 bueiros, dos quais 235 foram concluídos, até o momento. A obra, no Plano Piloto, abrange as quadras 102, 202, 302, 402, 702 e 902, passando pelas vias W3, W5, L2 e L4 Norte, e o Eixo Rodoviário (Eixão).

A segunda fase do projeto prevê intervenções das quadras 4 e 5 até às quadras com final 14 da Asa Norte. O planejamento está em análise pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e depende da liberação de recursos. Um terceiro estágio está em estudo para atender as quadras que terminam em 15 e 16.

Além das obras ligadas à captação de águas das chuvas, o projeto inclui a criação do Parque Urbano Internacional da Paz, que integrará uma bacia de detenção para armazenamento das precipitações pluviais e uma praça arborizada. O espaço, de 5 mil m², contará com 249 árvores, incluindo espécies nativas e frutíferas, como jabuticabeiras, pitangueiras e copaíbas, e uma ciclovia de 1,1 km que contornará toda a área.