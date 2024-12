Caminhada em Brasília mobiliza contra a violência de gênero

Neste domingo (15/12), ocorrerá a II Caminhada de Apoio ao Fim da Violência contra as Mulheres, promovida pelo coletivo feminista Filhas da mãe, no Parque das Garças, localizado no final do Lago Norte. O evento é aberto, gratuito e tem como objetivo promover a conscientização sobre o enfrentamento à violência de gênero.



Os participantes são convidados a vestir alguma peça da cor laranja, simbolizando a campanha internacional pelo fim da violência contra as mulheres. A cor pode ser incorporada na roupa, nos braços, no cabelo ou na mochila, estimulando a criatividade de todos os presentes.

O encontro será às 8h30, na entrada do Parque. A iniciativa busca reunir a comunidade em um ato de solidariedade e apoio à causa.