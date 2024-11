Começa, nesta quarta (20/11), campanha contra violência à mulher

A Campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é uma iniciativa que visa mobilizar a sociedade para o enfrentamento da violência de gênero. Com início nesta quarta-feira (20/11), Dia da Consciência Negra, se estenderá até 10/12, a iniciativa busca promover a reflexão e ações em torno à proteção dos direitos das mulheres, especialmente daquelas que pertencem a grupos mais vulneráveis.

Ao longo desses 21 dias, são realizadas palestras, workshops e ações educativas em todo o país. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a gravidade das agressões contra o público feminino e incentivar a denúncia contra os abusos e o apoio às vítimas. O projeto também busca engajar instituições públicas e privadas, além de organizações da sociedade civil, para que se unam no combate a esse problema.



Durante esses 21 dias, diversas atividades são realizadas em todo o país, incluindo palestras, workshops e ações educativas (foto: Divulgação)

Em 2023, a campanha incorporou uma nova abordagem ao utilizar chartes e ilustrações como ferramenta de sensibilização. As imagens são produzidas por 25 cartunistas mulheres quem abordam a violência contra o segmento feminino. Essas criações são publicadas em diversos meios de comunicação, como jornais e revistas, com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a questão. Entre as artistas estão Aline Daka, Lorena Kaz, Cecília Ramos, Helena Cunha e Rachel Paterman.