Roubo de carga: suspeito que conduzia veículo envolvido no crime é preso

A Polícia Militar (PMDF) prendeu um homem suspeito de conduzir um dos veículos envolvido na tentativa de assalto a um caminhão em um posto de combustível de Taguatinga. Dentro baú a polícia encontrou eletrônicos e fardos de maconha.

Na madrugada desta terça-feira (10/12), criminosos armados com fuzis renderam o motorista e trocaram tiros com seguranças de uma empresa particular de escolta armada. Os profissionais foram baleados e um deles, identificado como Ronivon Lima Dias, morreu na hora.

O suspeito, ainda não identificado, foi flagrado na condução de uma Zafira, carro identificado pela polícia no envolvimento do crime, próximo ao Jóquei Clube, na região da Estrutural. O homem foi levado à Delegacia de Polícia Especializada (DPE/PCDF), onde está sendo apresentado para as devidas providências legais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A carreta pertence à Rodoparaná Transporte e Logística, do Mato Grosso do Sul, e fazia o itinerário de Manaus (AM) para Serra (ES). O baú do caminhão estava abastecido com eletrônicos, incluindo televisões. No entanto, durante as buscas, os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha.



Os fardos da droga estavam acondicionados em caixas de papelão. O processo de contagem dos entorpecentes está em andamento, mas estima-se que o número ultrapasse os 400kg.