Vídeo: Caminhão assaltado por grupo armado escondia maconha em baú

O caminhão alvo de uma quadrilha armada com fuzis estava abastecido com inúmeros fardos de maconha. Os criminosos cercaram a carreta em um posto de combustível, em Taguatinga, na madrugada desta terça-feira (10/12), renderam o motorista e trocaram tiros com seguranças de uma empresa particular de escolta armada. Os profissionais foram baleados e um deles, identificado como Ronivon Lima Dias, morreu na hora.

Segundo as investigações preliminares, o grupo chegou com armas de grosso calibre e rendeu o motorista. Os seguranças da empresa Judá Segurança Privada, sediada em Palmas (TO), entraram em confronto com o grupo. Houve troca de tiros e as duas vítimas foram atingidas. Ronivon morreu na hora e o colega dele está internado no Hospital Regional de Ceilândia. Procurada, a empresa disse que não vai comentar o caso.

A carreta pertence à Rodoparaná Transporte e Logística, do Mato Grosso do Sul, e fazia o itinerário de Manaus (AM) para Serra (ES). O baú do caminhão estava abastecido com eletrônicos, incluindo televisões. No entanto, durante as buscas, os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha.

Os fardos da droga estavam acondicionados em caixas de papelão. O processo de contagem dos entorpecentes está em andamento, mas estima-se que o número ultrapasse os 400kg.

Até a última atualização dessa reportagem, ninguém havia sido preso. A investigação ficará à cargo da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri).