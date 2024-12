CLDF aprova ajuste salarial para músicos da Orquestra do Teatro Nacional

Os deputados distritais aprovaram em dois turnos, na noite desta terça-feira (10/12), o projeto de lei encaminhado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) que concede reajuste salarial à carreira de músico da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro.

A proposta foi fruto de um acordo entre parlamentares da base governista e da oposição, recebendo pareceres favoráveis diretamente no plenário da Câmara Legislativa (CLDF). O documento, enviado à Casa na segunda-feira (9/12), estabelece salários que variam entre R$ 9,9 mil e R$ 14,4 mil.

Além de aprovar o reajuste, os distritais encaminharam uma solicitação ao GDF: que a Orquestra Sinfônica se apresente na reabertura do Teatro Nacional, marcada para 20 de dezembro. A primeira sala a ser entregue é a Martins Pena, com capacidade para 480 espectadores. Os pedidos foram ouvidos pelo secretário de Cultura, Cláudio Abrantes, presente na Casa.

O Palácio do Buriti também anunciou que já está prevista a abertura do processo licitatório para a próxima etapa das obras do teatro. O edital deverá ser publicado em 18 de dezembro.

Após a aprovação do projeto, o presidente Wellington Luiz (MDB) pediu que a orquestra tocasse o hino do Botafogo, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. O emebedista é torcedor declarado do Glorioso. O pedido foi atendido pelos músicos.