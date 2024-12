Servidor do Ministério da Saúde é preso com munições na Câmara dos Deputados

Um homem foi preso, na tarde desta terça-feira (10/12), ao tentar entrar no Anexo IV da Câmara dos Deputados com munições de arma de fogo. De acordo com informações da assessoria da Casa, ele se identificou como servidor do Ministério da Saúde.

Ainda segundo a assessoria da Câmara, o material estava embalado em uma caixa e foi detectado pela esteira de raio-x, no acesso ao edifício. Por não ter porte de arma, ele foi preso por porte de munição de uso permitido e encaminhado ao Departamento de Polícia Legislativa (Depol).

Em depoimento ao Depol, o homem disse que era servidor do Ministério da Saúde e foi até a Câmara para despachar as munições por meio da agência dos Correios localizada no Anexo IV.

O homem dfoi liberado no fim da tarde, após pagamento de fiança. O Correio entrou em contato com o Ministério da Saúde, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria. O espaço segue aberto.