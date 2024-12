Acusado de assassinar ex-companheira na frente da filha vai a júri popular

O julgamento de Paulo Roberto Moreira Soares, de 38 anos, acusado de assassinar a ex-companheira Izabel Aparecida Guimarães de Sousa, 36, com um tiro na cabeça, na frente da filha do casal, de 8 anos, ocorrerá nesta quinta-feira (12), perante o júri popular. A audiência do réu, que já está preso preventivamente, será realizada no Fórum de Ceilândia, a partir das 9h30.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou Soares por homicídio triplamente qualificado: motivo fútil, a discussão que precedeu o disparo girava em torno do bloqueio de contas bancárias por parte da vítima; recurso que dificultou a defesa de Izabel, que foi alvejada enquanto estava desarmada e próxima a ele, dentro de sua própria casa; e por último, o crime é classificado como feminicídio, uma vez que ocorreu em um contexto de violência doméstica.

O impacto do crime é amplificado pela presença da filha do casal durante o ato violento, cuja identidade permanece sob sigilo judicial devido à sua condição de menor.

O assassinato aconteceu em 4 de fevereiro de 2023, quando Paulo Roberto se dirigiu à residência de Izabel, após um relacionamento conturbado de cerca de 10 anos. A discussão sobre as contas bancárias rapidamente se transformou em um ato irreversível de violência. Após disparar contra a mulher, ele fugiu da cena do crime.