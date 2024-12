Carro queimado e quatro detidos; o que se sabe sobre o assalto a caminhão

Um veículo HB20 usado pelos criminosos envolvidos na tentativa de assalto contra um caminhão foi encontrado carbonizado em um terreno baldio, no Sol Nascente. O segundo veículo, uma Zafira, estava com um homem suspeito de envolvimento no crime, próximo ao Jóquei Clube, na região da Estrutural. Ao longo da tarde desta terça-feira (10/12), a Polícia Militar prendeu três pessoas, além do motorista do caminhão, por suspeita de participação no crime (leia Prisão).

O ataque ocorreu na madrugada desta terça-feira. Houve troca de tiros entre o grupo e dois seguranças de uma empresa particular de escolta armada. Um dos trabalhadores morreu na hora e o outro está internado no Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

















A polícia conseguiu identificar que os dois veículos, a Zafira e o HB20, foram os escolhidos pelo grupo no crime. Armados com fuzis, os ladrões abordaram o motorista no posto Nova Colina, em Taguatinga, trocaram tiros e alvejaram os dois seguranças de uma empresa terceirizada. Ronivon Lima morreu dentro do carro. O outro está internado no Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Prisão

Logo pela manhã, o HB20 foi encontrado pela polícia completamente destruído pelo fogo. À tarde, o segundo carro, a Zafira, foi apreendido com um homem ainda não identificado. Segundo o capitão Edimar Oliveira, da PMDF, no interior do automóvel foram encontrados produtos inflamáveis.

O motorista do caminhão abordado pelos criminosos foi detido por suspeita de envolvimento no crime. Cleomar Marcos da Silva era o condutor responsável por levar a carga de eletrônicos de Manaus (AM) até Serra (ES). Devido a uma tentativa de roubo anterior, a empresa decidiu contratar os serviços da Judá Segurança Privada, sediada em Palmas (TO).

A desconfiança sobre o envolvimento do motorista no crime surgiu depois da chegada da polícia. Segundo informações apuradas pelo Correio, Cleomar destruiu o celular na frente da equipe, o que chamou a atenção dos PMs. Ele teria dito, ainda, não estar com quaisquer documentos pessoais.

Nas buscas no baú do caminhão, além dos televisores, os policiais encontraram vários fardos de maconha acondicionados em caixas de papelão. O processo de contagem dos entorpecentes está em andamento, mas estima-se que a quantidade ultrapasse os 400kg.

Outros dois homens também foram detidos pelos militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Todos os envolvidos estão na Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), que investigará o caso.