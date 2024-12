Família busca jovem autista desaparecido desde segunda-feira (9/12)

Um jovem de 24 anos, identificado como Lucas Victor Fontenele Silva, morador do Setor Tradicional de São Sebastião, está desaparecido desde segunda-feira (9/12), quando saiu de casa por volta de 12h rumo ao Shopping Conjunto Nacional. Segundo a família, o jovem, que estuda psicanálise, tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível de suporte 1, e faz uso de medicamentos. Contudo, tem o costume de sair sozinho e nunca havia sumido antes.

A neuropsicopedagoga e terapeuta infantil Lívia Rufino, 23, prima de Lucas, contou que, ao sair de casa, o jovem informou aos familiares que iria ao shopping com o objetivo de comprar uma roupa para usar no Natal. No entanto, por volta das 15h, o celular de Lucas já não recebia mensagens e ligações. Quando saiu de casa, o estudante de psicanálise usava camiseta e calça preta, além de mochila estilo “saquinho”, na mesma cor.

A família registrou boletim de ocorrência na delegacia mas, até o momento, não tem notícias concretas sobre o paradeiro dele. “Um rapaz disse que viu ele em um ônibus com destino para a Cidade Ocidental (Entorno do DF). A gente não sabe o que ele estava fazendo nesse ônibus, porque ele estava indo para lá, a gente não sabe se ele estava desnorteado. Ele faz o uso de medicamentos e a gente não sabe se ele estava medicado. Não temos mais nenhuma informação”, desabafou Lívia.

A prima também contou que o jovem é muito reservado, sem muitos amigos e sem relacionamento amoroso. “Ele veio do Maranhão para Brasília em março, para morar e trabalhar. Tudo que a gente sabe sobre ele é muito vago. Ele é uma pessoa misteriosa”, descreveu.

Lívia disse que, ao sair de casa, Lucas falou que passaria na sede do curso onde estuda para resolver questões relacionadas ao estágio. Contudo, por ser reservado, o jovem nunca contou à família qual era a instituição em que estudava. Dessa forma, eles não têm como ir ao local procurar por ele.

Lucas Victor tem o costume de andar sozinho, segundo a prima, e é muito inteligente, o que causa estranheza na possibilidade dele estar perdido, uma vez que, de acordo com ela, ele tem facilidade com tecnologia e conseguiria pesquisar formas de voltar para casa.

A família está angustiada. Se você vir Lucas Victor em algum lugar ou tiver notícias sobre o paradeiro dele, entre em contato com a família por meio do número de telefone (61) 9 8815-5554 ou informe a Polícia Civil por meio do 197.