Tosadora responsável por morte de Shih Tzu no pet shop é indiciada. Veja o vídeo

A tosadora responsável pela morte de Maik, um filhote da raça Shih Tzu de 8 meses, foi indiciada pelo crime de maus-tratos a animais. O caso aconteceu no último sábado, (7/12), em um pet shop de Arapoanga.

Investigações feitas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 31° DP, concluíram que a morte do filhote aconteceu em decorrência de maus-tratos. A funcionária que realizava a tosa do animal foi indiciada.

A 31° DP concluiu, após apurações realizadas com base em um vídeo do circuito interno do estabelecimento, que a funcionária agiu “com atos de grosseria em relação ao animal, permitindo que ele ficasse, ainda que brevemente, suspenso pelo pescoço".

Veja o vídeo:

A tutora de Maik, Diana Ferreira, deixou o animal no pet shop por volta das 13h do sábado, (7/12). Cerca de duas horas depois, recebeu uma ligação informando sobre a morte do filhote. Segundo o pet shop, o animal teria morrido em decorrência de um infarto.

O fato causou estranheza à tutora, em razão da idade do cachorro e de ele não ser agitado. Ela solicitou as imagens do circuito de vigilância do local e recebeu um vídeo possivelmente editado, faltando alguns segundos. Com a suspeita e o vídeo em mãos, Diana fez o registro da ocorrência na segunda-feira (9/12).

De acordo com 31° DP, depois de receber o vídeo completo, “foi possível visualizar que o cachorro foi tratado com rispidez e indelicadeza” e que pelo estresse causado pelo manejo, Maik chegou a defecar na mesa antes do momento em que ficou suspenso.

O inquérito aponta, com base nas imagens que mostram o momento, que enquanto a funcionária fazia a limpeza das fezes do animal, em uma tentativa de se soltar da coleira, Maik se agita e fica preso pelo pescoço.

Caso seja condenada, a funcionária do pet shop pode pegar uma pena que varia de dois a cinco anos, aumentada de um sexto a um terço, multa e proibição da guarda de animais.

Indignação

Em publicação nas redes sociais, Diana Ferreira expressou indignação com o ocorrido: “Infelizmente por uma irresponsabilidade, perdemos nosso cachorro. Que isso fique de alerta para todos. Obrigada por ter feito parte das nossas vidas Maik”. Ainda na publicação, Diana afirma que ao chegar ao pet shop a equipe ofereceu um outro cachorro como forma de compensação.

“A Lara (filha de Diana) ganhou o Maik de presente da avó [...] Chegamos ao pet shop sem entender o que estava acontecendo. Deram outro cachorro para a Lara como pedido de desculpa, mas não é sobre o cachorro”, completa.

Na publicação feita no perfil pessoal de Diana, outras pessoas comentaram que tiveram experiências ruins no pet shop.

“O meu foi cortado duas vezes neste estabelecimento. Ainda levei mais uma vez e fizeram uma tosa geral enquanto tinha pedido a tosa bebê. Deram a desculpa de que havia dois cachorros da mesma cor”, relata um dos comentários.

“Já tive uma experiência nada agradável com esse pet shop. Coloquei meu pet pra fazer um banho e tosa e ele voltou todo cortado no pescoço. Gastei um absurdo em medicamentos”, afirma outro comentário.

Em nota, o pet shop Mundo Pet Planaltina informou que "a empresa prestou toda assistência à cliente e que os primeiros-socorros ao animal foram prestados por veterinários habilitados".