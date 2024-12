Pet shop onde cadela morreu enforcada é fechado

O pet My Pet, onde uma cadela de quatro anos morreu enforcada, fechou temporariamente. Em comunicado publicado na segunda-feira (9/12), a dona do estabelecimento afirmou que a morte do animal a abalou muito e o local acabou vandalizado. Além disso, a proprietária disse que também precisa se dedicar aos filhos, sendo que um deles é uma bebê de 1 mês de vida.

Além disso, a dona do pet shop, identificada apenas como Mayara, destacou que sabe a culpa e responsabilidade que carrega por causa da morte da cadela Hasha. A cachorra teria sido deixada amarrada e sozinha enquanto os funcionários do estabelecimento saíram para almoçar. O estabelecimento fica localizado em Planaltina de Goiás, no Entorno.

"Ela era minha cliente desde 2021, são três anos de muita troca, cuidado e carinho. Eu sinto muito pelo ocorrido e mais uma vez deixo claro que eu sei a culpa e responsabilidade que carrego como dona e proprietária do local. Já ofereci e agora ofereço em público o meu apoio a família, sei que nada que eu possa falar aqui vai trazê-la de volta, mas o que eu puder fazer para amenizar essa dor eu farei", disse.

Mayara também agradeceu aos clientes, amigos e parceiros do pet shop. "Infelizmente vou decepcionar vocês porque eu não consigo voltar agora, mas deixo um até logo porque só Deus sabe o que me reserva no futuro e eu confio nos planos dele, ele sabe do meu coração e da minha doação para a mi8nha profissão como veterinária", escreveu no Instagram.