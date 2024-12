Caravana de Natal encanta moradores do Lago Sul

Muitos aproveitaram para registrar o momento mágico ao lado do carismático urso polar, do Papai Noel e da Mamãe Noel - (crédito: Mariana Saraiva)

Com luzes cintilantes e o espírito natalino no ar, a Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola encantou pessoas de todas as idades na noite desta quarta-feira (11/12), no Lago Sul. O evento transformou a região em um verdadeiro espetáculo natalino, reunindo famílias, amigos e curiosos. Muitos aproveitaram para registrar o momento mágico ao lado do carismático urso polar, do Papai Noel e da Mamãe Noel.

A moradora do Park Way Marcela Borges, de 37 anos, compartilhou que prestigiar a caravana já se tornou uma tradição anual em sua família. “É algo especial, mágico. As crianças ficam fascinadas com as luzes e a música. É tudo muito encantador”, contou Marcela, que levou os pequenos Catarina, de 4 anos, e Benício, de apenas 1 ano, para viverem essa experiência inesquecível.



A Caravana segue iluminando o Distrito Federal até o dia 21 de dezembro. Com seus icônicos caminhões vermelhos, a atração traz elfos animados, o querido urso polar e um show de luzes e músicas natalinas que aquecem o coração de quem passa.

Veja vídeo:



style="width:100%; height:100%; position:absolute; left:0px; top:0px; overflow:hidden; border:none;"

allowfullscreen

title="Dailymotion Video Player"

allow="web-share">



Desde novembro percorrendo a cidade, a caravana ainda visitará diversos bairros do DF, espalhando alegria e celebrando o Natal. Confira o calendário e descubra quando ela estará pertinho da sua casa:



12/12

Gama – DF

Hora: a partir das 18h

Ponto de partida: UltraBox Gama

13/12

Octogonal – DF

Hora: a partir das 18h

Ponto de partida: Em breve

Sudoeste – DF

Hora: a partir das 18h

Ponto de partida: Terraço Shopping

Cruzeiro – DF

Hora: a partir das 18h

Ponto de partida: Avenida das Jaqueiras

14/12

Esplanada – DF

16/12

Noroeste – DF

Varjão – DF

Lago Norte – DF

17/12

Itapoã – DF

Paranoá – DF

18/12

Asa Norte – DF

19/12



Mais informações no site: https://www.coca-cola.com/br/pt/offerings/christmas/coca-cola-truck