Ibaneis Rocha troca o administrador regional do Park Way

A Administração Regional do Park Way está sob novo comando. De acordo com a publicação do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (10/4), o antigo administrador Deusdete Soares Benevides foi substituído por Abdon Luiz de Sousa de Barros.

Antes de ocupar o comando da administração da região, Abdon era chefe de gabinete da administração do Park Way e já havia sido nomeado como administrador da região, em 2022.

Deusdete Benevides comandava a Administração Regional do Park Way desde janeiro do ano passado.