Ibaneis distribui 422 medalhas de reconhecimento a brasilienses

Em reconhecimento a pessoas que contribuíram de forma marcante para o serviço público e a sociedade, a Medalha do Mérito Buriti foi entregue nesta quinta-feira (12/12), em cerimônia no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, pelo governador Ibaneis Rocha, a 422 moradores do Distrito Federal.

“Vocês podem ter certeza que é exatamente por mérito e por tudo que vocês representam para a sociedade da capital da República. Então, muito obrigado a todos, que Deus abençoe essa cerimônia e que vocês e os familiares tenham certeza que é de grande coração e de grande valia esse momento para todos nós aqui”, disse Ibaneis, ao entregar as medalhas.

As indicações para receber a medalha são feitas pelo governador; vice-governadora; primeira-dama; secretários de Estado; autoridades de hierarquia equivalente e integrantes do Conselho da Medalha do Mérito Buriti. Além da insígnia, os condecorados receberam também um certificado.

“Me sinto muito honrado, estou desde 2017 na Secretaria do Meio Ambiente. Primeiro entrei como voluntário, agora estou como servidor efetivo. Sempre zelei muito pela atuação do serviço público. Acho que foi uma grande conquista para mim, eu e minha família estamos muito felizes”, conta o servidor Eduardo Galiza, de 27 anos.

Outra homenageada foi a deputada distrital Jane Klebia, que contou se sentir realizada com a indicação. “A gente não trabalha para receber honrarias, mas quando recebemos, é importante, porque é um reconhecimento do trabalho e mostra que estamos no caminho certo”.

Membros da sociedade civil também foram agraciados com o reconhecimento. Indicada pela primeira dama, Jymene Lira, de 39 anos, trabalha com ações sociais na chefia executiva de políticas sociais do gabinete do governador e se emocionou durante a cerimônia. “É a primeira vez que eu recebo essa medalha e venho desempenhando um trabalho junto ao governo, junto às associações sociais e à primeira dama. Então esse reconhecimento só nos motiva a cada vez fazer mais".

A medalha

A condecoração foi criada em 1970 por meio do decreto 1.488 para agraciar servidores com pelo menos 10 anos de atuação. Cinco anos atrás, em 2019, por meio de uma alteração no texto original, membros da sociedade civil também foram inclusos. Os indivíduos consagrados são indicados pelo governador, vice-governador, secretários de estado e membros do Conselho da Medalha de Mérito do Buriti.