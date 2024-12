Colisão entre caminhão e carro deixa uma pessoa morta na BR-070

Uma mulher, de 44 anos, morreu após a camionete na qual era passageira, um Chevrolet Tracker, colidir com um caminhão VW 23.220 na BR-070. O acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (12/12), na altura do semáforo da QNG, em Taguatinga. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) empenhou duas viaturas na ocorrência.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O motorista do Chevrolet Tracker, de 51 anos, foi avaliado pelos socorristas e apresentou náuseas, vômitos e sinais de traumatismo cranioencefálico (TCE). Ele foi transportado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), consciente e desorientado. O condutor do caminhão, 49, não sofreu ferimentos nem precisou ser transportado ao hospital.

A Polícia Civil (PCDF) foi acionada para realização da perícia e o local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Perigo na via

No DF, os acidentes de trânsito na BR-070 são recorrentes. No último sábado (7/12), um acidente entre uma carroça e uma moto deixou três pessoas feridas nas proximidades do Condomínio Privê. Na ocasião, uma criança, de 12 anos, passageira da carroça, apresentou fratura na perna direita, um corte profundo no queixo e dores nas costelas.

No início do mês (1/12), quatorze pessoas ficaram feridas após um micro-ônibus, que transportava 28 passageiros, tombar. Segundo testemunhas, o veículo seguia de Brazlândia em direção ao Gama e levava um grupo de fiéis a um batismo na Igreja Batista Sobrenatural, quando bateu em outro carro, perdeu o controle e virou.