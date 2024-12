Fiés participam da bênção das rosas na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe

Em 12 de dezembro, católicos de diversas partes do mundo celebram o Dia de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas. A data marca sua manifestação ao indígena São Juan Diego, no México, em 1531. Em Brasília, os fiéis podem levar rosas à Paróquia de Guadalupe, localizada na 312 Sul, para serem abençoadas pelo bispo.

Após a bênção, essas flores podem ser levadas para casa como um sinal de proteção divina e um meio de reforçar a conexão espiritual com a santa. A bênção é uma forma de pedir à Virgem Maria que interceda pela proteção e pelas graças necessárias, especialmente nas áreas de saúde, maternidade e bem-estar, já que Nossa Senhora de Guadalupe é vista como protetora das mulheres grávidas e das famílias.

Geny de Oliveira, 57, moradora de São Sebastião, é devota de Nossa Senhora e costuma pedir pelas gestações das mulheres da família. Assim como pediu pela filha, para que ela viesse ao mundo com saúde, agora está pedindo pela neta, confiando na intercessão de Maria. “Tenho carinho por todas as aparições, mas, por essa em especial, há um significado profundo, especialmente quando considerada a representação de Maria grávida e de sua maternidade divina”, disse.

Geny de Oliveira costuma pedir à Nossa Senhora de Guadalupe pelas gestações das mulheres da família (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Para Arthur Borges, 22 anos, morador do Sudoeste, a santa é uma figura materna. “Surgiu em um momento de grande dificuldade em sua vida, quando ele enfrentava desafios para confiar em Deus”, contou. O jovem também destacou uma frase que, parfa ele, é muito marcante e que Maria teria falado a Juan Diego: “Não estou eu aqui, que sou tua mãe?”.

Arthur Borges é devoto de Nossa Senhora de Guadalupe (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

A aparição



Aconteceu em 9 de dezembro de 1531, em Tepeyac, próximo à atual Cidade do México. De acordo com a tradição, Nossa Senhora apareceu para Juan Diego e pediu que ele fosse ao bispo da cidade, Dom Juan de Zumárraga, para pedir que construíssem uma igreja naquele local em seu nome. Quando o bispo não acreditou na história de Juan Diego, a Virgem lhe pediu que voltasse no dia seguinte.

No entanto, no segundo encontro, ela pediu a Juan Diego que recolhesse flores no cimo do Tepeyac, onde as rosas, que normalmente não floresciam naquela época do ano, estavam milagrosamente presentes. Juan Diego colheu as flores em seu tilma (um tipo de capa feita de fibras de maguey) e levou-as ao bispo. Ao abrir o tilma diante do bispo, as rosas caíram e, para grande surpresa de todos, apareceu a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe impressa no tecido.

O milagre das rosas e da imagem foi um sinal claro para o bispo, que imediatamente acreditou na mensagem e iniciou a construção da igreja no local indicado pela Virgem.





Confira a programação de hoje:

12 de dezembro - Missas na Paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe:

•00h - Pe. Oswaldo Verdin

•06h - Pe. Angelo Senchuke e Diácono Felipe Colodel

•08h - Pe. Maurício Coppi

•10h - Dom Danival Coelho e Pe. Eder Monegat

•12h - Pe. José Ignacio

•14h - Pe. Iuri Wachholz

•16h - Pe. Daniel Hinestroza e Diácono Fernando Bustos

•19h - Dom Antonio Aparecido e Legionários de Cristo