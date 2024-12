Teatro Nacional será reaberto com programação especial

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse que a sala Martins Pena, do Teatro Nacional, será reaberta com uma programação especial de artistas locais e nacionais. O anúncio foi feito por meio de suas redes sociais, nesta quinta-feira (12/12).

“Devolver o Teatro Nacional foi um compromisso com a nossa população. Estamos entregando um símbolo da cultura nacional e esperamos que essa reinauguração aqueça o setor cultural e turístico da cidade. A reabertura da Sala Martins Pena é um passo importante para todo o DF”, avaliou.

De acordo com o chefe do Executivo local, a programação terá o nome de “Projeto Viva o Teatro” e vai começar na próxima quarta-feira (18/12), com um concerto da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, exclusivo para os operários que trabalharam na obra. Na sexta-feira (20/12), a Orquestra Sinfônica tocará mais uma vez, dividindo o palco com a dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó, apenas para convidados.

A programação aberta ao público ocorrerá entre 21 e 23 de dezembro. No sábado (21/12), o show será do cantor Almir Sater. Domingo (22/12), ocorrerá uma apresentação do espetáculo TelaPlana, da Cia Os Melhores do Mundo. O encerramento, na segunda (23/12), ficará a cargo da banda Plebe Rude.

Confira a programação oficial:

Quarta-feira (18/12) — Concerto da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, às 20h (exclusivo para os operários da obra);

Sexta-feira (20/12) — Show da dupla Chitãozinho e Xororó acompanhado da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, às 20h (exclusivo para convidados);

Sábado (21/12) — Show do músico Almir Sater, às 19h30 (aberto ao público);

Domingo (22/12) — Apresentação do espetáculo TelaPlana da Cia Os Melhores do Mundo, às 17h e às 19h30 (aberto ao público);

Segunda-feira (23/12) — Show em homenagem a Brasília e o rock com a Plebe Rude e convidados, às 20h (aberto ao público).