"Meteu o loco": homem "amostradinho" dá rolê com viatura furtada do CBMDF

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem dirigindo a viatura do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), furtada na madrugada de domingo (8/12), durante um acidente na região de Samambaia.

Nas imagens, mostram o amostradinho dirigindo a viatura, uma Mitsubishi L200 vermelha, enquanto é filmado por colegas. No vídeo, um dos amigos comenta que o indivíduo “meteu o louco” ao furtar o veículo. “O desgraçado roubou uma viatura, parceiro. Lá do DF, desgramado”, diz o autor da gravação enquanto o motorista exibe um sorriso. Veja o vídeo.

O automóvel, que participava do resgate a vítimas de um acidente na DF-459, foi localizado no bairro Jardim América IV, em Águas Lindas de Goiás, ao lado do muro de uma residência. No acidente, um carro havia colidido com um poste. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida.

Após ser recuperada por policiais militares de Goiás, a viatura passou por perícia, que não constatou avarias. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) instaurou um inquérito e investiga o caso.