Três bombeiros militares ficam feridos em acidente com viatura oficial

Uma batida entre uma viatura do Corpo de Bombeiros (CBMDF) e um carro deixou três militares feridos na manhã desta quinta-feira (12), na BR-040.

De acordo com informações da corporação, o motorista do veículo do CBMDF, um Volkswagen vermelho, perdeu o controle, por conta de uma forte chuva na região e colidiu com uma Saveiro azul.

Os três militares que estavam na viatura foram socorridos e encaminhados para o Hospital Santa Lúcia (Gama-DF). Um deles, de 64 anos, sofreu um corte na parte de trás da cabeça; o segundo, 58, teve um corte no maxilar e chegou a perder a consciência temporariamente; e o terceiro, 68, reclamava de dores nas costas e pescoço.

O motorista do carro foi avaliado por socorristas do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) e não teve ferimento. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.