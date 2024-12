Prefeita de quadra da Asa Norte é agredida por casal usuário de drogas

A prefeita comunitária da Quadra 713 Norte, Crystyna Lessa, denunciou ter sido agredida, junto com o zelador de um prédio no Bloco F da região, por um casal que estaria consumindo drogas no local. O caso ocorreu na manhã da última quarta-feira (11/12) e gerou indignação entre moradores.

Segundo Crystyna, o casal não reside na quadra, mas costuma estacionar um veículo no local e procurar áreas abertas para consumir os entorpecentes. Na ocasião, eles estavam no pilotis, quando o zelador pediu que respeitassem as regras do condomínio. "Ele informou que eles poderiam permanecer no bloco, mas que fumar maconha ali era inaceitável", afirmou a prefeita.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Crystyna relatou que, ao presenciar a situação, decidiu registrar uma foto como forma de denúncia. Foi então que o homem reagiu de forma agressiva, tentando pegar o celular dela. "Ele veio para cima de mim, dizendo que ia pegar o celular. Comecei a gritar por socorro", detalhou.

Com os gritos, moradores da quadra se aproximaram, o que intimidou o homem. Contudo, a mulher continuou as agressões. O funcionário interveio e acabou sendo atingido no braço e na cabeça ao tentar proteger a prefeita. Veja:











Denúncia

A agressora deixou o local após o confronto, mas Crystyna conseguiu registrar imagens do veículo e do momento da agressão. "Fiz contato com a polícia e já encaminhei as evidências, incluindo imagens do circuito de segurança", afirmou.

A prefeita destacou que a situação reflete um problema crescente na Asa Norte, com o aumento do uso de drogas em espaços públicos e a presença de pessoas não vinculadas à comunidade local. "Estamos lidando com uma espécie de Cracolândia pulverizada na região. Essa não é uma questão apenas de vulnerabilidade social, mas também de segurança pública", desabafou.

O caso agora está sob investigação na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), que vai analisar as imagens e colher depoimentos dos envolvidos.