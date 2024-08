Casa de prostituição na Asa Norte era usada para tráfico de drogas

Uma casa de prostituição localizada na 704 Norte, que servia de fachada para o tráfico de drogas, foi alvo da Operação Nikki Fritz, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na manhã dessa quinta-feira (1/8). Na ação, duas pessoas foram autuadas por porte de substâncias entorpecentes e três por tráfico de drogas.

Durante as buscas, os policiais localizaram uma balança de precisão e grandes quantidades de skunk, cocaína e ecstasy. Também foram apreendidos R$ 1.762, em espécie e diversas máquinas utilizadas para pagamentos com cartões.

A corporação informou que, no local, a movimentação de pessoas era monitorada por um sistema de câmeras e as portas do local eram reforçadas com barras de ferro para dificultar o acesso dos policiais.

Se condenados, os envolvidos podem receber penas de até 15 anos de prisão.