Moradora do Sol Nascente é indiciada por jogar gata de vizinha na rua

Uma mulher de 66 anos foi indiciada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por maus-tratos a animais após ser flagrada pelas câmeras de segurança de um prédio jogando a gata de uma vizinha na rua, em um condomínio residencial do Sol Nascente. O caso aconteceu no dia 24 de novembro.

A tutora da felina, Brenda Nielly Rodrigues, relatou que ao chegar em casa, não encontrou a gata Fedora. Após analisar as imagens das câmeras de segurança, ela identificou a vizinha pegando o animal e o expulsando do prédio.

Segundo Brenda, a gata havia saído de casa por um descuido e estava brincando nas escadas do condomínio quando foi encontrada pela idosa. A tutora afirma ter procurado pelo animal, mas até o momento, Fedora continua desaparecida. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso.





As imagens das câmeras de segurança mostram Fedora encolhida em um corredor entre as escadas do prédio quando a idosa a pega e a carrega até a calçada fora do condomínio. A mulher assusta a gata com um pano e a força a correr. A gata tenta voltar pela grade do portão, mas é novamente impedida pela idosa.







Providências

Brenda diz que procurou a gata por toda parte e assegurou que a vizinha sabia que ela era de alguém do condomínio. A tutora foi à delegacia e registrou um boletim de ocorrência.“O que a vizinha fez foi um ato de pura maldade. A gata não estava incomodando ninguém, e por estar dentro de um condomínio, a vizinha ignorou a possibilidade de o animal ter dono”, enfatizou.

Fedora convivia com Brenda havia quatro anos, desde sua adoção. “Ela é muito importante pra mim, por eu a ter escolhido entre outros gatinhos disponíveis para adoção. Sinto que ela também me escolheu. Dormíamos juntas, passeávamos, assistíamos TV, ela sempre muito presente no meu dia a dia. Por ser extremamente carinhosa e dócil, faz muita falta”, lamentou.

Busca



Fedora permanece desaparecida e Bruna pede ajuda para encontrá-la. A gata sumiu no Psul, em Ceilândia/Sol Nascente, na Quadra 700, Condomínio Parque do Sol. A gata tem a pelagem escura. Quem encontrá-la pode ligar no 197 (número da PCDF) ou entrar em contato pelos números (61) 99211-3866 e (61) 99203-9824.









Consequências

A Delegacia de Repressão a Crimes Contra Animais (DRCA/Cepema) e indiciou a mulher por maus-tratos a animais. O crime prevê uma pena de prisão de dois a cinco anos.

"A DRCA/Cepema segue com as investigações e reforça a importância de respeitar os direitos dos animais, além de manter abertas as linhas de denúncia para casos semelhantes. As autoridades continuam as buscas pela gata e solicitam que qualquer informação sobre o seu paradeiro seja comunicada”, afirmou a PCDF, em nota.

