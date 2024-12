Justiça autoriza semiaberto para blogueiro que tentou explodir aeroporto

O juiz Marcus Paulo Ferreira Cardoso determinou que Wellington Macedo de Souza, o “blogueiro da bomba”, seja colocado no regime semiaberto. Ele está preso no Complexo Penitenciário da Papuda desde setembro do ano passado, em regime fechado, e poderá passar justamente o Natal fora da prisão.

Wellington foi condenado por tentar explodir um caminhão-tanque próximo ao Aeroporto de Brasília na véspera do Natal de 2022. Na decisão, o magistrado também autoriza o blogueiro a ter direito a saída temporária e trabalho externo fora da prisão. “As saídas deverão ser implementadas nos períodos definidos por este juízo no calendário fixado por meio de Portaria Anual, ficando o interno submetido aos requisitos e condições estabelecidos na referida regulamentação”, determinou.

O blogueiro permanecia no regime fechado após ter se envolvido em uma briga com outro detento na Papuda, atrasando a progressão do regime. Sobre esse ponto, Cardoso explicou que há um entendimento na Justiça que visa beneficiar bons comportamentos de detentos.

"Sobre as saídas temporárias, esclareço que este juízo vinha adotando, há muito, o entendimento de

que a prática de falta grave deve interromper a contagem do lapso temporal para aquisição desse benefício, a exemplo do que ocorre com a progressão de regime", completou o magistrado, atendendo a um pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Wellington foi condenado a seis anos de prisão pelo atentado. Logo depois de a ação haver sido frustrada, com a ação polícial, ele fugiu do país, sendo encontrado apenas em setembro do ano passado, após ser capturado em uma operação conjunta da polícia paraguaia e da Interpol, no extremo leste do Paraguai.