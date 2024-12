Acidente na BR-060 provoca mega congestionamento no sentido Brasília-Goiânia

Um acidente de trânsito causou um enorme congestionamento na BR-060, na tarde desta sexta-feira (13/12), e atrasou a viagem de quem saiu de Brasília para Goiânia.

O acidente ocorreu na km 132, perto de um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na região de Terezópolis (GO), e deixou uma vítima fatal. De acordo com a PRF, uma via no sentido Brasília-Goiânia teve que ser fechada, o que causou um grande engarrafamento.

Um vídeo obtido pelo Portal 6 e cedido ao Correio mostra o tamanho do engarrafamento. Nas gravações, alguns veículos chegam a invadir o canteiro para tentar escapar do congestionamento. Confira:

O Correio entrou em contato com a assessoria da PRF para saber mais informações sobre a dinâmica do acidente e o engarrafamento, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para futuras manifestações.