Casinha do Papai Noel está aberta ao público no Setor Militar Urbano

13/12/2024. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Iluminação de natal na Casa do Papai Noel no QG do exército. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Quem ama o clima natalino e as decorações da época está convidado a visitar a Casinha do Papai Noel da Poupex Oficial. Localizada no Setor Militar Urbano (SMU), a ornamentação estará disponível até 5 de janeiro, das 8h às 22h, com entrada gratuita.

A pequena residência natalina faz uma alusão à casa do Papai Noel. Tem um quarto, banheiro e cozinha, com direito a detalhes especiais, como uma fruteira, tecidos decorativos de cores vibrantes e arranjos. Devido ao tamanho do espaço, o ideal é a permanência de cinco pessoas por vez.

Além da casinha, a atração conta com um presépio em tamanho natural, uma árvore de 10 metros iluminada por LEDs e uma fachada de edifício adornada com mais de 80 mil lâmpadas, cenário ideal para tirar fotos.

As primas Maria Eduarda Soares, 18 anos, e Gabriela de Paiva, 26, foram com cerca de 15 parentes visitar a decoração e se encantaram. "Uma prima nossa que trabalha no Sudoeste nos avisou, reunimos a família e viemos. Está muito lindo e surpreendente", declarou Maria.

Aos sábados e domingos, a encantadora casinha do bom velhinho contará com a presença do Papai Noel, das 16h às 20h.