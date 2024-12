Crônica da Cidade: Pas de deux no quadradinho

Entre os muitos eventos que recheiam o mês de dezembro, estão os espetáculos de dança das academias e escolas da cidade. Estamos a duas semanas do fim de um ano intenso e, em muitos momentos, tenso. E celebrar a chegada de uma nova fase exige também fechar os ciclos. As apresentações nos palcos da cidade, após horas de treino árduo, são um dos exemplos desse processo.

Minha filha mais velha estreou este ano, com figurino e tudo o mais, em uma noite glamourosa regada a clássicos do balé. Assistir a um pas de deux no nosso quadradinho deu a impressão de estar em palácios além-mar acompanhando de longe um romance que busca o seu final feliz.

Para coroar um esforço e evolução que são conjuntos, além das bailarinas certificadas pela Royal Academy, com suas performances de leveza e sintonia impecáveis e de tirar o fôlego, subiram ao palco dançarinos de todas as idades. Do show de fofura das crianças, passando por adolescentes e jovens até mulheres e homens mais velhos, um balé primoroso.

Deu vontade de voltar no tempo e aprender a fazer pliés, jetés e assemblés. O melhor de tudo é que o espetáculo mostrou que a viagem ao passado sequer é necessária: o momento de começar é aqui e agora. Basta a coragem.

A maternidade é curiosa, pois nos permite reencontrar momentos e vontades que nos habitam, mas permanecem em esconderijos interiores. É também uma aventura de sensações. Numa semana, em busca de ideias para fechar o ano escolar com o mais extraordinário cabelo maluco. Na outra, assistindo a tutoriais para montar o coque impecável com maquiagem sutil para combinar com o figurino da apresentação.

Ainda não passei pelo dia da mochila maluca, mas não sei se no ano que vem passarei incólume, afinal, esse foi o tutorial mais pesquisado do ano no Brasil nas buscas do Google. Uma coisa é certa: 2025 trará muitas surpresas e desafios, também no âmbito escolar.

Entre trends e vida real, vamos sobrevivendo, revivendo e aprendendo que muito do que pensamos controlar foge ao nosso controle. Acordar com a mente focada no que é realizável e deixar um espaço para os sonhos e a imaginação fluírem podem ser o caminho para viver o próximo ano com mais leveza, mas com a mesma intensidade e emoção que culminarão em um novo dezembro repleto de desfechos emocionantes.