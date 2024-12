Grupo junino leva solidariedade em auto de Natal para Samambaia

O tradicional grupo de festa junina Si Bobiá a Gente Pimba, nascido em Samambaia, realizará a ação “Natal Versejado”, com o objetivo de iluminar o fim de ano de inúmeras famílias assistidas pelo Instituto Embalando Sonhos. Com o mesmo entusiasmo dos festejos juninos, a iniciativa social, este ano em sua segunda edição, promete emocionar e encantar o público no dia 18 de dezembro no Complexo Cultural da Samambaia, para a grande ação de solidariedade e de celebração às regionalidades do Distrito Federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O grupo de quadrilha descreve o Natal Versejado como um encantador Auto de Natal que celebra a magia desta época festiva por meio dos elementos da cultura popular. Mais do que uma apresentação, o evento busca promover integração, solidariedade e o verdadeiro calor humano, levando alegria e esperança a todos, especialmente àqueles que mais precisam.

Apesar do acesso ao evento ser gratuito, os integrantes convidam o público a contribuir com 1 kg de alimento não perecível. Os donativos arrecadados serão destinados ao Instituto Embalando Sonhos.

O espetáculo, cheio de significado e valorização da cultura popular, ocorrerá em duas datas diferentes (confira abaixo) e tem como objetivo espalhar alegria e afeto aos corações dos brasilienses, especialmente aos amantes das festividades juninas, que percorrem os lares de norte a sul do país entres os meses de junho e julho.

Leia também: Desligamento de energia afetará regiões de Planaltina e Gama

Serviço

Data: 18/12

Horário: 20h30

Endereço: Complexo Cultural de Samambaia

Data: 20/12

Horário: 20h

Local: Instituto Embalando Sonhos – Expansão de Samambaia, Quadra 629, Ch. 4