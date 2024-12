TJDFT participa do Mês Nacional do Júri para agilizar julgamentos

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) - (crédito: Divulgação/TJDFT)

O Tribunal de Justiça do Distrito de Territórios participou do Mês Nacional do Júri, em novembro deste ano. A ação é realizada anualmente para agilizar o julgamento de crimes dolosos contra a vida (homicídios e feminicídios). Foram realizadas 76 sessões de julgamento, sendo seis de feminicídio e 70 de homicídio.

No TJDFT, a juíza Marília Guedes é quem coordena a iniciativa. Para ela, o resultado da ação foi positivo. Segundo Marília, os esforços do Poder Judiciário e da Segurança Pública no combate aos crimes dolosos têm o objetivo de reduzi-los ao máximo na sociedade, para torná-la mais segura.

O Mês Nacional do Júri foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça. O TJDFT participa da ação desde 2014.