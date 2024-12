DF vai adotar nova estratégia de vacinação contra a covid-19; entenda

De acordo com a SES-DF, gestantes deverão receber uma dose a cada gestação, enquanto idosos com 60 anos ou mais serão imunizados semestralmente - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Uma nova estratégia de vacinação contra a covid-19 será adotada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). De acordo com a pasta, a partir de agora, após uma nova orientação do Ministério da Saúde, a vacina faz parte do Calendário Nacional de Vacinação para gestantes e idosos, além de crianças de 6 meses a 4 anos.

De acordo com a SES-DF, gestantes deverão receber uma dose a cada gestação, enquanto idosos com 60 anos ou mais serão imunizados semestralmente. A vacinação dos demais grupos especiais, a partir de 5 anos, será anual, com aplicação a cada seis meses para pessoas imunocomprometidas, em qualquer sala de vacina.

Entre os grupos que deverão realizar a vacinação anualmente, estão:

- Pessoas vivendo em instituições de longa permanência;

- Indígenas, ribeirinhos e quilombolas;

- Puérperas;

- Trabalhadores da saúde;

- Pessoas com deficiência permanente ou comorbidades;

- Pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional;

- Adolescentes e jovens em medidas socioeducativas; e

- Pessoas em situação de rua.

Nova vacina contra a covid-19

O Ministério da Saúde informou que a vacina desenvolvida pela Zalika Farmacêutica começou a ser distribuída no Brasil em dezembro. Ela demonstrou segurança e alta eficácia contra casos sintomáticos de covid-19 em adultos e apresenta vantagens logísticas, como longo prazo de validade e facilidade de armazenamento.

Indicada para indivíduos a partir de 12 anos, a vacina utiliza nanopartículas da proteína spike (S) recombinante do SARS-CoV-2 e contém o adjuvante Matrix-M™, que potencializa a resposta imunológica. Ela foi incluída no Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Já para crianças com menos de 12 anos, será mantida a vacina de RNA mensageiro da Pfizer. O esquema para crianças de 6 meses a 4 anos prevê três doses: intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose, e oito semanas entre a segunda e a terceira. Para aquelas que iniciaram o esquema com a vacina da Moderna, o esquema será concluído com duas doses do mesmo imunizante, com intervalo de quatro semanas entre as aplicações.