Fogo atinge apartamento em Águas Claras e deixa cachorro morto

Um incêndio na tarde desta segunda-feira (16/12) atingiu um apartamento localizado no sexto andar de um prédio na Quadra 102, em Águas Claras.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), no momento do incêndio não havia moradores no imóvel. No entanto, um cachorro que estava no local morreu asfixiado na varanda do apartamento. Veja o vídeo.

A corporação informou que o animal não conseguiu escapar da fumaça, que se concentrou rapidamente no ambiente. As causas do incêndio serão investigadas.

