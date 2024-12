Briga de trânsito no DF termina com disparo de arma de fogo e dois presos

Dois homens foram presos após brigarem no trânsito e efetuarem disparos de arma de fogo um contra o outro em uma via pública no Jardim Botânico, na madrugada desta terça-feira (17/12). Segundo relatos da vítima, de 37 anos, o confronto começou com uma discussão em um estabelecimento de bebidas no Lago Sul e que foi parar no trânsito.

De acordo com as investigações, os suspeitos estavam escondidos em um local estratégico à espera da vítima para atirar contra ele. O autor efetuou os disparos que atravessaram a porta do veículo e acertou a perna da vítima, que precisou ser levada à UPA de São Sebastião.

Após a briga, o carro do suspeito foi visto entrando no Condomínio Solar de Brasília. Em seguida, um segundo veículo saiu do residencial e acabou sendo abordado na altura do viaduto do Jardim Botânico. Após informações dadas à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a equipe conseguiu encontrar o autor dos tiros, que confessou o envolvimento na briga.

Segundo depoimento do suspeito, ele trocou de veículo e deixou a arma com um amigo que mora no condomínio. Os policiais do Grupo Tático Operacional do 21º Batalhão (Gtop 41) foram até o endereço indicado e abordaram o morador, que estava com um revólver na cintura. Além da pistola usada no crime, a equipe encontrou dentro do carro do segundo suspeito duas porções de maconha.

Os suspeitos, de 22 e 21 anos, foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia, onde foi realizado o flagrante de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e favorecimento ao crime.