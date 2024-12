Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em São Sebastião

Na madrugada deste domingo, (15/12), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem de 21 anos por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, durante a operação "5º Mandamento". A prisão aconteceu na Avenida São Sebastião, próximo ao 21º Batalhão de Polícia Militar.



A equipe da viatura RP 3907 abordou um Hyundai Vera Cruz com três ocupantes e encontrou uma pistola calibre 9mm, carregada com 11 munições intactas, na porta dianteira direita do veículo. Ao ser questionado, um dos indivíduos assumiu a posse da arma.

O automóvel foi apreendido e levado ao pátio do Detran-DF por estar com o licenciamento irregular, enquanto o motorista foi autuado por se recusar a realizar o teste do etilômetro. Todos os envolvidos foram conduzidos à 30ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis.