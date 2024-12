Desligamento de energia afetará regiões de Planaltina e Gama

Moradores de algumas regiões de Planaltina e Gama enfrentarão falta de energia nesta quarta-feira (18/12), durante algumas horas do dia. A suspensão do fornecimento de energia elétrica acontece para manter a segurança das equipes de trabalho enquanto realizam serviços de manutenção.

O desligamento em Planaltina acontece das 11h às 17h na BR-020, km 18, Chácara Sarandy, 12, 19 e 32; Na DF-130, Fazenda Lagoa Bonita; e das 12h às 18h no Núcleo Rural Bonsucesso, Etapa II, chácaras 83, 119, 120 e 121. Já no Gama, a energia será cortada das 9h às 15h no Setor Central, Quadra 56, Lote 07.

Caso a manutenção acabe antes do previsto, a energia será restabelecida sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, outras regiões podem, eventualmente, ser afetadas sem comunicação prévia. Caso isso aconteça, a população pode registrar ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala, podem acessar o atendimento pelo telefone 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho auditivo.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado