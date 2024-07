Circuitos de quadrilhas juninas do DF entram na reta final

Os circuitos das entidades de quadrilhas juninas do Distrito Federal e entorno chegam à reta final. Neste fim de semana, dias 12, 13 e 14 de julho, enquanto o grande público conhecerá a campeã da União Junina do Distrito Federal e Entorno (União Junina DFE), no Estacionamento da Castelo Forte, em Samambaia, a Liga de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e entorno (LinqDFE) realizará a penúltima etapa de competições, no estacionamento da Administração Regional do Paranoá. Já a terceira etapa da Federação das Quadrilhas Juninas do DF e entorno ocorrerá no próximo fim de semana, dias 19, 20 e 21 de julho, em Samambaia. Os eventos são gratuitos e terão início às 18h. Além das quadrilhas, conta com apresentação de trios de forró e feira com comidas regionais.

Quadrilha Arraiá Chapéu de Palha, da União Junina. (foto: Samuel Andrade / União Junina DFE)

Dez quadrilhas irão competir na grande final da União Junina DFE. Elas serão avaliadas pelos quesitos coreografia, marcador, interpretação/animação, figurino, casal de noivos e trilha sonora. “Durante o processo das fases, os grupos aprimoraram seus espetáculos conforme as justificativas dos jurados. A final tem uma grande importância porque será o momento em que o grande público poderá ver o que foi melhorado. Tem quadrilha que muda até o figurino para se destacar. O espetáculo continua sendo com a mesma essência, mas com algo especial", explica o coordenador dos jurados técnicos da União, Gilson Montblanc.

Nas classificatórias da União, foi a quadrilha Pau Melado que se destacou nas três etapas, conquistando a liderança em duas fases e a vice-liderança na terceira. A Arraiá Chapéu de Palha e a Santo Afonso também se destacaram, em segundo e terceiro lugar geral, respectivamente. Contudo, na final, os pontos serão reiniciados. “Por mais que a gente tenha se destacado nas primeiras fases, tudo pode acontecer nesta etapa. Até o momento, dançamos ‘pelados’, sem cenário. E agora o grande público poderá conferir a Pau Melado completa, com cenário, figurino e tudo que tiver direito. Não existe a melhor quadrilha. Existe o melhor momento. Tudo pode acontecer", conta o presidente da Pau Melado, Hamilton Tatu.

LinqDFE e FequajuDFE entram na terceira fase

As apresentações das quadrilhas da LinqDFE já ocorrem neste final de semana, dias 11, 12 e 13 de julho, a partir das 18h30, no estacionamento da Administração Regional do Paranoá.

Formiga da Roça, da LinqDFE. (foto: Marcello Cândido / LinqDFE)

“Após as duas primeiras etapas, a classificação geral destaca a disputa acirrada nos grupos. No Especial, Formiga da Roça lidera, seguida de Arroxa o Nó e Ribuliço. No Grupo de Acesso, Chinelo de Couro está na frente, seguido de Vai Mas Não Vai e Espalha Brasa. Esses resultados não apenas determinam as classificações no circuito, mas também influenciam as competições nacionais. A campeã e a vice-campeã representarão o Distrito Federal no Concurso Nacional de Quadrilhas, que será realizado aqui mesmo no DF, em Taguatinga, enquanto a terceira colocada competirá no Arraiá Brasil, que será realizado em Aparecida/GO“, conta o presidente da LinqDFE, Márcio Nunes.

Arroxa o Nó, da LinqDFE. (foto: Marcello Cândido / LinqDFE)

Na FequajuDFE, as apresentações da terceira fase ocorrerão no próximo final de semana, dias 19, 20 e 21 de julho, no estacionamento da Castelo Forte, em Samambaia, a partir das 18h30.

Sabugo de Milho, da FequajuDFE. (foto: Samuel Calado / CB)

“A terceira fase representa a mudança de muitos trabalhos e adaptações. Algumas quadrilhas estão mantendo os seus trabalhos e trazendo novidades para o final. Outras estão aprimorando os trabalhos. Este é considerado o último tiro para o público conhecer as 10 melhores que estarão na grande final. A tendência é o grande público assistir a grandiosos espetáculos. Quem assistiu na primeira semana pode assistir a um trabalho totalmente novo, tudo pode acontecer”, conta Robson Vilela, presidente da FequajuDFE.

Si Bobiá a Gente Pimba, da FequajuDFE. (foto: Renata Cruz / FequajuDFE)



Confira a classificação geral das entidades

Linqdfe - Grupo Especial

1. Formiga da Roça — 419,7

2. Arroxa o Nó — 419,1

3. Ribuliço — 417,6

4. Mala Véia — 415,7

5. Xamegar — 415,6

6. Arraiá dos Matutos — 414,6

7. Pinga em Mim — 414,5

8. Eita Bagaceira — 413,9

9. Caipirada — 413,8

10. Rasga o Fole — 413,8

11. Coisas da Roça — 413,2

12. Amor Junino — 412,8

13. Fornalha — 411,5

14. Xem Nhem Nhem — 409,7

15. Xique Xique — 409,7

Linqdfe - Grupo Acesso

1. Chinelo de Couro — 593,6

2. Vai mas não vai — 591,7

3. Espalha Brasa — 582,8

4. Matingueiros do Sertão — 582,5

5. Os Caboclos do Sertão — 581,9

6. Tico Tico no Fubá — 581,4

7. Bamboleá — 282,0

Classificadas para a final na União

1. Pau Melado

2. Arraiá Chapéu de Palha

3. Santo Afonso

4. Arcanjos do Cerrado

5. Chamego Bom

6. Arrasta Pé

7. Êta Peleja

8. Arriba Saia

9. Estrela de Fogo

10. Chapéu de Palha

FequajuDFE



1. Sabugo de Milho — 219,3

2. Si Bobiá a Gente Pimba — 219,2

3. Paixão Cangaço — 218,5

4. Êta Lasquêra — 217,3

5. Sanfona Lascada — 216,7

6. Aquarela Nordestina — 216,4

7. Pula Fogueira — 215,4

8. Elite do Cerrado — 213

9. Segue o Fogo — 211,0

10. Triscou Queimou — 210,5

11. Filhos do Sertão — 209,1

12. Vira e Mexe — 204,9

13. Oxente Vixe — 202,8

14. Saca Rolha — 200,9

15. Flor do Mamulengo — 197,2