PIS/PASEP: veja o calendário de 2025 e quem pode receber o abono

Em 2024, foram liberados R$ 27 bilhões para o pagamento do benefício. - (crédito: Allexandre Silva / Ministério do Trabalho e Emprego)

O calendário de pagamento do Abono Salarial para o exercício de 2025 foi aprovado nesta quarta-feira (18/12), durante a reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). O primeiro pagamento será realizado em 17 de fevereiro para os nascidos em janeiro e a previsão é que, até o mês de agosto, o benefício tenha sido disponibilizado para todos os solicitantes aprovados. Confira abaixo o calendário e quem tem direito a receber o abono.

Calendário

Nascidos em Janeiro - disponível a partir de 17 de fevereiro

Nascidos em Fevereiro - disponível a partir de 17 de março

Nascidos em Março e Abril - disponível a partir de 15 de abril

Nascidos em Maio e Junho - disponível a partir de 15 de maio

Nascidos em Julho e Agosto - disponível a partir de 16 de junho

Nascidos em Setembro e Outubro - disponível a partir de 15 de julho

Nascidos em Novembro e Dezembro - disponível a partir de 15 de agosto

Quem pode receber o Abono Salarial?

O Abono Salarial abrange profissionais da iniciativa privada e servidores públicos que trabalharam formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano-base de 2023, com uma remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00).

Além disso, para receber o benefício é necessário estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos e que o empregador tenha fornecido os dados corretos na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial. O valor do abono varia conforme o número de meses trabalhados no ano-base e pode chegar até a um salário mínimo.

É possível consultar seu direito ao Abono Salarial a partir do dia 5 de fevereiro por meio da Carteira de Trabalho Digital; no portal GOV.BR; na Central de Atendimento Alô Trabalho (telefone 158) e nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho.

Pagamento na Caixa

O pagamento do Abono Salarial na Caixa será feito, principalmente, por crédito em conta corrente, poupança ou Conta Digital, caso o trabalhador possua uma dessas contas. O acesso à conta poupança social digital, aberta automaticamente pela CAIXA, é feito por meio do aplicativo CAIXA Tem. O saque pode ser realizado em agências, lotéricas, terminais de autoatendimento, e outros meios de pagamento disponíveis pelo banco.

*Com Informações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e da Caixa Econômica