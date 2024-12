Mega da Virada 2024: o que dá para comprar com R$ 600 milhões?

Francisco da Chagas Rodrigues, garçom de 64 anos, alimenta grandes expectativas com a premiação - (crédito: Davi Cruz CB)

A cada dia, os brasilienses têm sonhado com a chance de mudar de vida com o maior prêmio oferecido pelas loterias brasileiras. O sorteio da Mega-sena da Virada 2024, marcado para 31 de dezembro, vai oferecer R$ 600 milhões para o bilhete ganhador. Desde o início das apostas, no mês passado, filas de jogadores confiantes e sonhadores têm se formado nas lotéricas da capital.

Com a bolada de R$ 600 milhões, o ganhador poderia se hospedar por mais de dois anos no hotel mais caro do mundo, que cobra R$ 750 mil por diária. O sortudo também poderia adquirir cerca de 1.430 carros superesportivos de R$ 420 mil cada.

Apostadores

O operador de caixa Lucas Carneiro, de 31 anos, sonha com a possibilidade de levar os milhões para casa. “Eu não ia passar na rodoviária, mas sei que aqui saíram muitos prêmios, então decidi parar e fazer minha aposta. Sempre jogo individual e em grupo, mas estou com um pressentimento que dessa vez vou ganhar sozinho”, conta ao Correio.

Lucas lembra que certa vez quase mudou de vida com a premiação. “Em 2013 ou 2014, pensei em um número e joguei outro. Quando saiu o resultado, não acreditei!”. Caso vença, ele tem planos certos. “Quero comprar uma casa para a minha mãe, ajudar minha família e viajar bastante. Só conheço o Rio de Janeiro, mas sonho em explorar o Nordeste e viajar para fora, como Argentina, Chile e Estados Unidos”, afirma.

O garçom, Francisco da Chagas Rodrigues, 64, também alimenta grandes expectativas com a premiação. “Estou muito confiante para receber esse prêmio, mas sei que todo mundo está tentando ganhar para mudar um pouco de vida”, reflete.

Em 2015, Francisco teve um gostinho da sorte ao ganhar R$ 12 mil, usados para quitar dívidas. Dessa vez, ele sonha em ajudar os parentes e familiares, que segundo ele, precisam muito. “Quero ajudar meus parentes e proporcionar uma vida melhor para meus filhos e minha mulher”, disse.

Para concorrer ao prêmio máximo, o apostador deve ter mais de 18 anos e escolher pelo menos seis dentre os 60 números na cartela específica da Mega da Virada, por valores a partir de R$ 5. Quanto mais números forem preenchidos, mais cara fica a aposta, que pode ter, no máximo, 20, por R$ 193.800.

Segundo levantamento da Caixa, a probabilidade de acerto de uma aposta simples, a de seis números, é de um em mais de 50 milhões. No caso de um jogo com 20 números, essa probabilidade seria de cerca de um em 1.292. Os apostadores podem fazer sua sorte em lotéricas físicas ou em plataformas online, como o portal ou o aplicativo Loterias Caixa, a partir do pagamento de uma taxa de 35% do valor apostado.

No ano passado, o prêmio da Mega da Virada, de R$ 588.891.021,22, foi dividido entre cinco ganhadores. De acordo com a Caixa, se apenas um ganhador levasse o prêmio deste ano e a bolada fosse aplicada na poupança, ele teria R$ 3,4 milhões em rendimento ao fim do primeiro mês.

Considerado o maior concurso da Caixa Econômica, a Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar a faixa principal, de 6 números, o prêmio é dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de 5 números e assim por diante.