Ibaneis celebra vitória parcial sobre o Fundo Constitucional no Congresso

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, avaliou de forma positiva a retirada da proposta de mudança de cálculos dos recursos do Fundo Constitucional (FCDF). O chefe do executivo afirmou, nesta quinta-feira (19/12), que a medida trouxe um certo alívio. “Tinha uma preocupação muito grande com essa fórmula de cálculo que estava sendo apresentada”, disse.

“Não conseguiríamos fazer um trabalho melhor com nossas forças policiais, além da saúde e educação. Isso colocava em risco a manutenção da segurança da capital da República, não só agora, mas também para os próximos governadores”, enfatizou Ibaneis, durante visita ao novo sistema de abastecimento de água, em Brazlândia.

Ibaneis destacou a importância do trabalho conjunto entre deputados, senadores e lideranças partidárias, tanto da sua base de apoio quanto da oposição. É um trabalho da nossa bancada, tanto na Câmara quanto no Senado, que precisa ser elogiado. Quero agradecer às lideranças do Congresso Nacional que nos ouviram e compreenderam a importância desse fundo para o Distrito Federal”, avaliou.

O governador reforçou o papel da população na mobilização nas redes sociais em prol do FCDF. “A população do Distrito Federal está de parabéns. Essa união em torno do tema foi essencial. As pessoas se preocuparam e mostraram o quanto o Fundo Constitucional é importante para nossa cidade crescer ainda mais", afirmou.

Ibaneis celebrou a conquista parcial, mas enfatizou que o tema ainda será decidido no Senado Federal. “Agora vamos ficar vigilantes até o final. Temos confiança no Senado, onde esperamos uma determinada facilidade a mais em decorrência ao que aconteceu ano passado, onde tiramos a proposta da câmara. Mas precisamos continuar trabalhando para evitar qualquer surpresa”, declarou.

