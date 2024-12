Fábrica Social da Estrutural realiza formatura de 352 alunos

A Fábrica Social da Estrutural deixou de ser uma indústria têxtil por um dia e se tornou palco da cerimônia de formatura do projeto social da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF). Ao todo, 352 estudantes receberam nesta quinta-feira (19/12), o certificado de conclusão de curso de corte e costura industrial, que resultou na confecção de 30 mil lençóis, que serão distribuídos na rede pública de saúde do Distrito Federal.

A iniciativa, que neste ano capacitou 577 pessoas, foi enaltecida pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes.“A maior mudança que a gente pode trazer é a mudança da oportunidade. A Fábrica Social muda a vida das pessoas”, disse. Elas confeccionaram 108 mil itens, entre lençóis, camisetas, bonés, bandeiras, coletes e outros produtos.

De acordo com o levantamento apresentado pelo chefe da pasta, o GDF vai concluir o ano com grandes investimentos na geração de capacitação. “Vamos chegar a R$ 300 milhões em qualificação profissional para colocar as pessoas em condições de ocupar as vagas de trabalho”, explicou.

Sonho

Recém formada, a costureira Lausina Rodrigues, 60 anos, conta que a experiência no projeto foi desafiadora. “Eu estava achando difícil, mas, depois que peguei as rotinas foi mais fácil e me senti muito bem. Moro na Santa Luzia e me sinto vitoriosa de ter chegado até aqui”, declarou ao Correio.

Ela explica que o programa superou todas as suas expectativas. “Antes da matrícula eu estava com muita ansiedade por não saber o que viria pela frente, mas faria tudo de novo. É a realização de um sonho porque desde criança queria aprender a costurar e hoje estou formada. É um dia maravilhoso e feliz”, celebrou.

Inscrição

Para participar do projeto, os interessados devem ser inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e ter renda per capita de até R$ 200. Os contemplados recebem uma bolsa de R$ 304, além de lanche e auxílio-transporte, para incentivá-los a permanecer no programa. Além disso, há um bônus de produtividade, com um percentual sobre o que produzem após a fase de instrução.

O curso, de um ano, ocorre de segunda a sexta-feira e é dividido em nove módulos, abrangendo diversas áreas de uma fábrica, incluindo gestão de estoque. Parte dos materiais produzidos é destinada a ações sociais e ao GDF, como os enxovais utilizados na rede pública de saúde.