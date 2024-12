Defensoria Pública realiza última edição do Dia do Cidadão de 2024

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) está promovendo a quarta edição do Dia do Cidadão, nesta quinta-feira (19/12). A ação ocorre na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, até às 16h.

A edição tem como novidade os serviços da Associação Brasileira de Atenção à Assistência em Saúde (Asbras), que está disponibilizando um médico clínico-geral, um enfermeiro para a realização de triagem e uma ambulância para atendimentos de urgência.

O intuito da iniciativa é atender homens em situação de vulnerabilidade, especialmente os desempregados, com dívidas em execução de alimentos, ações de cobrança em geral ou que queiram realizar exames de DNA para reconhecimento de paternidade voluntária.

Além disso, há sessões extrajudiciais de mediação para a efetivação do direito de filiação, paternidade e maternidade. A ação conta com o apoio de uma das Unidades Móveis de Atendimento Itinerante da instituição.

Serviços oferecidos

A ação conta ainda com a parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (Sedet-DF), que leva os serviços da Agência do Trabalhador Itinerante, com vagas de emprego, cesta do trabalhador, atendimento ao empregador, CTPS Digital, orientações para os cursos ofertados pela Sedet-DF, programa PROSPERA (Microcrédito), seguro-desemprego e orientação profissional.

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), oferta serviços sociais. São 50 senhas para o atendimento da população. A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) levará serviços do Na Hora.

A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no DF (SRTE-DF), por sua vez, oferece serviços relativos à orientação do trabalhador, ao apoio ao trabalhador desempregado e ao fornecimento de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) à comunidade interessada.

A Caixa Econômica Federal (CEF) presta atendimentos relativos aos serviços oferecidos pelo banco. Por fim, a população pode cortar cabelo e barba e a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) distribui água potável para a população.



Com informações da Defensoria Pública do DF