Ibaneis assina ordem de serviço para construção de UBS em Brazlândia

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha autorizou a ordem de serviço para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no Incra 8, Brazlândia, que custará cerca de R$ 10 milhões. O projeto vai atender até 80% das demandas de saúde, como o acompanhamento de gestações e de outras fases da vida, tratamentos dentários, aplicação de vacinas, distribuição de medicamentos, entre outros serviços essenciais.

Na ocasião, Ibaneis Rocha afirmou que voltou os olhos para a região que. segundo ele, estava abandonada. “Conseguimos trazer tudo aquilo que nos foi pedido. Temos feito muitas entregas ao longo desses seis anos para a população que, com tanto carinho, nos recebe. Essa unidade básica vai atender uma comunidade que necessitava muito”, declarou.

A secretária de Saúde Lucilene Florêncio ressaltou a importância da nova UBS para a população, que não vai precisar percorrer grandes distâncias, para Ceilândia e Taguatinga. “Essa unidade é uma necessidade que a população tinha há muitos anos. Essa obra significa ampliação de acesso, cuidado e vínculo da população com sua equipe de família”, disse.

João Batista de Lima, conhecido como J. Lima, policial da reserva e gerente de apoio rural, é morador da região desde 1977 e conta que a obra era muito esperada. “Essa construção é de fundamental importância pois vai auxiliar tanto a nossa comunidade quanto a região rural Alexandre Gusmão, que hoje tem uma demanda enorme. Estamos muito felizes e gratos com esse olhar especial para nós”, comemorou ao Correio.

A vendedora, Adriele de Lima, 33, disse que a UBS chegou em boa hora. “Vai ajudar a desafogar os hospitais de Brazlândia e Ceilândia, porque muitos de nós temos que sair daqui para ser atendido lá. Esperamos agora que tenha um atendimento qualificado, um acolhimento humanizado, para que a nossa população seja bem recebida”, reforçou.

Infraestrutura

Na construção serão realizados os seguintes serviços: instalação de tapumes, limpeza do terreno e construção do canteiro de obra. A UBS terá uma estrutura modular e padronizada, com vigas e pilares metálicos, que garante agilidade na construção e flexibilidade para futuras ampliações. Inicialmente, serão instalados dois módulos interligados por passarelas cobertas, com infraestrutura capaz de acomodar até sete equipes de saúde da família.

Além da UBS, foram iniciadas as obras de recuperação da DF-180, no trecho do entroncamento entre a BR-070 e a BR-080. O trabalho de recapeamento ao longo de 7,5 quilômetros está em estágio final e após ser entregue, a nova via vai beneficiar mais de 30 mil motoristas diariamente.

Parte da BR-080 também será alargada em um trecho de 24 km que liga Brazlândia a Taguatinga. A duplicação da pista conta com investimento de R$ 315 milhões, que auxiliará cerca de 80 mil motoristas que passam pelo local todos os dias.

Sistema de abastecimento de água

Nesta quinta-feira (19/12), o governador Ibaneis Rocha também visitou o espaço das obras no córrego Olaria, que foi feito com o objetivo de facilitar a vida dos mais de 55 mil moradores de Brazlândia. O novo sistema garantirá o abastecimento com água de qualidade à população, especialmente nos períodos de estiagem. Ao todo, foram investidos R$ 11,8 milhões para a construção

“Esse sistema vai atender toda essa região de Brazlândia e trazer estabilidade para os moradores, que sofreram bastante com a crise hídrica entre 2017 e 2018. Nós temos feito os investimentos necessários na Caesb não só aqui, mas em todo o DF, para que não falte água e o serviço chegue com qualidade para a população”, disse Ibaneis Rocha.